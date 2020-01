Lite tra vicini per il parcheggio, 66enne all'ospedale con la frattura dell'anca

Giovedì 16 Gennaio 2020, 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unatra due, scaturita da unin divieto di sosta, è culminata con ildi uno dei due contendenti, entrambi pensionati. Alla fine, l'episodio ha avuto conseguenze anche inLa vicenda risale allo scorso mese di luglio: la tranquillità di un piccolo quartiere residenziale era stata turbata dall'alterco fisico tra i due uomini, une un. Quest'ultimo aveva parcheggiato la propria auto in divieto di sosta, con le ruote sul marciapiede, per poterla lavare più facilmente. Il vicino di casa, che stava passeggiando col cane, lo aveva invitato a spostare l'auto, senza successo. Di fronte alle proteste dell'uomo, il 68enne lo ha colpito due volte con violenti pugni al volto, facendolo cadere a terra e causandogli la frattura dell'anca. Come riporta Wales Online, dopo lo scontro fisico il 68enne aveva continuato indisturbato a lavare la propria auto, senza preoccuparsi delle condizioni di salute del vicino, che però aveva deciso di denunciarlo e portarlo in tribunale. Il 68enne,, in aula ha ammesso la propria colpevolezza, spiegando però di essere stato provocato dal vicino. L'imputato, incensurato, ha anche dichiarato di essere stato strattonato con violenza e di aver reagito con quei due pugni proprio per quel motivo. Il giudice, accogliendo in parte la difesa dell'uomo, lo ha condannato a nove mesi (pena sospesa per 12 mesi), ad alcune ore di servizi sociali e ad un pagamento di circa tremila euro come indennizzo al suo vicino: «È un vero peccato che una persona mite come lei abbia perso il senno in quei pochi istanti». Il risarcimento al vicino sarà pagato in maniera dilazionata (200 sterline al mese).