Mangia un fungo velenoso nel ristorante stellato Michelin, donna muore a 46 anni

Per motivi ancora da ricostruire, è sceso dalla suae si è avvicinato ad unche stazionava davanti a lui. Poi, all'improvviso, ha dato sfogo alla sua, aggredendo l'automobilista con diversi, distruggendo uno specchietto retrovisore e continuando a colpire il 'rivale', per poi tornare in sella alla moto e allontanarsi.Il video dell'aggressione, avvenuta alle porte di, è stato registrato dalla dashcam di bordo di un automobilista che si trovava in strada, incolonnato ad un semaforo rosso. Probabilmente, la lite è scaturita per motivi di viabilità, ma è impossibile capire con certezza cosa sia accaduto prima della violenta aggressione.L'episodio, come riporta anche 20minutos.es , è avvenuta lungo la avenida Meridiana, che collega la città di Cambrils con la capitale catalana. Il motociclista, poi fuggito, è statoe poidai Mossos d'Esquadra questa mattina. La polizia della Catalogna, però, ora sta cercando di risalire anche all'identità dell'automobilista aggredito, per ricostruire con precisione i fatti.