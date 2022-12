La lite sui social finisce in sparatoria: morti due ragazzini di 14 e 16 anni

Orrore ad Atlanta, in Georgia (Stati Uniti) dove due adolescenti sono morti e altri tre sono rimasti feriti in una sparatoria in un complesso di appartamenti nel sud-ovest della città, nel weekend. Stando alle prime ricostruzioni - riferisce Abc news citando la polizia - si è trattato di una disputa nata sui social che poi è sfociata in rissa armata.

Le vittime hanno 14 e 16 anni

Le vittime sono un 14enne e un 16enne, mentre una ragazza e un ragazzo di 15 anni e un altro di 11 sono stati ricoverati in ospedale dopo essere rimasti feriti. Le loro condizioni non sono state specificate, ma uno dei tre è stato sfiorato da un proiettile.



Secondo la polizia, la lite è iniziata sui social media attorno alle 7 di sabato, poco dopo un gruppo di persone armate ha fatto irruzione in un appartamento dove è scoppiata una rissa. E un altro gruppo di persone ha iniziato a sparare. Non è noto quante siano state le persone a sparare ma secondo la polizia erano in tanti.

