Lite in stada tra papà, poi gli spari alle rispettive figlie: ferite una bimba di 5 anni e una ragazza di 14

Due padri hanno sparato contro le rispettive figlie in un terrificante scontro a fuoco su strada in Florida. Nel regolamento di conti, William Hale, 35 anni, e Frank Allison, 43 anni, hanno sparato l'uno contro l'altro durante un inseguimento ad alta velocità in auto nel corso del quale le loro figlie sono rimaste ferite.

La dinamica

La figlia di 5 anni di Hale è stata colpita a una gamba mentre la figlia di 14 anni di Allison è stata colpita alla schiena, riportando una ferita grave al polmone. Fortunatamente subito dopo è intervenuta la polizia che ha fermato i due uomini e ha chiamato i soccorsi per le due vittime innocenti della follia dei loro padri.

I due avrebbero iniziato a discutere durante la guida, l'uno avrebbe offeso l'altro che ha risposto in modo altrettanto provocatorio.

La lite e l'inseguimento

Dalla lite è nato un inseguimento e uno scontro a fuoco nel corso del quale la figlia di Allison è stata colpita alla schiena, così l'uomo per vendicarsi ha colpito la bambina di 5 anni.

Dopo l'inseguimento in auto i due sono scesi dalle vetture e hanno continuato la lite. A quel punto le due mogli hanno allertato la polizia che è intervenuta soccorrendo anche le due ferite.

Entrambi i papà arrestati

Entrambi gli uomini sono stati arrestati e accusati di tentato omicidio di secondo grado ma rilasciati poco dopo su cauzione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Ottobre 2022, 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA