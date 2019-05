Air France ha fatto sapere oggi di aver ritirato tutti i prodotti di Air Food, la società di catering che ha fornito tramezzini al tonno contaminati dal batterio della listeria su diversi voli a lungo raggio. I voli coinvolti erano tutti in partenza da Parigi e diretti a Dubai, La Reunione, Accra, Ndjamena, Bamako e Abuja.



I clienti esposti al rischio del pericoloso batterio tra il 21 e il 24 maggio sono stati tutti avvertiti e - sostiene la compagnia - nessun caso di listeriosi è stato segnalato fino ad oggi. I sandwich erano stati proposti nell'ambito degli spuntini offerti a bordo da Air France in classe economica e premium. La listeriosi è potenzialmente grave, soprattutto per i bambini, gli anziani e le donne incinta. Il periodo di incubazione può arrivare fino a 8 settimane. Venerdì 31 Maggio 2019, 20:20

