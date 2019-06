Listeria, morti 3 pazienti in ospedale: avevano mangiato panini contaminati

Venerdì 7 Giugno 2019, 20:53

Allarme in corsia.vittime di un'. La diffusione del batterio sarebbe legato aimangiati all'interno di un. Lo ha reso noto l'organismo di sanità pubblica britannica (PHE). I casi riguarderebbero diversi ospedali e non è chiaro quando i panini siano sono stati acquistati.I pazienti sono morti nelle strutture della NHS Foundation Trust della Manchester University e all'Hilton Foundation dell'ospedale della Aintree University di Liverpool. Il PHE ha dichiarato che i panini e le insalate contenute all'interno sono collegate ai casi e i prodotti sono stati ritirati. Il fornitore, The Good Food Chain, ha volontariamente cessato la produzione in virtà dell'inchiesta che è stata aperta.La Good Food Chain si era rifornita di carne prodotta dal North Country Cooked Meats, che è risultato positivo per il ceppo epidemico di listeria. I casi di infezione da listeria sono stati rilevati in sei pazienti gravemente malati, tre dei quali sono morti. Sul sito web di The Good Food Chain si legge: «Da oltre 20 anni abbiamo fornito prestigiose università, imprese e industrie e strutture sportive nel Regno Unito».