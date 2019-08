Listeria, confermato il primo contagio fuori dalla Spagna: ora l'allarme è allargato a tutta Europa

Lunedì 26 Agosto 2019, 18:03

Continua l'emergenzain. Il ministro della salute spagnolo ha infatti confermato le voci sul primo caso della malattia riscontrato al di fuori dei confini nazionali, con un cittadino britannico che potrebbe aver contratto l'infezione nel corso della sua permanenza iberica prima di spostarsi in Francia dove gli è stata successivamente diagnosticata.Come riportato dal quotidiano El Pais, l'uomo ha passato più giorni in ospedale prima del ritorno in patria. Negli ultimi giorni, l'epidemia spagnola di listeriosi è diventata un allarme internazionale, con oltre 532 contagi sospetti e due morti.A scatenare le infezioni dovrebbero essere stati lotti di carne di maiale 'mechada', prodotta da un'azienda specializzata.«L'allarme mondiale lanciato dalla Spagna per l'epidemia di listeriosi che ha colpito in particolare l'Andalusia è indispensabile per individuare i casi di contagio e monitorarne correttamente l'evoluzione. È giusto ricordare, tuttavia, che il fenomeno è ad oggi circoscritto alla Spagna e che è già stata individuata la causa nella contaminazione dal batterio di alcuni lotti di carne di maiale macinata messa in commercio da un'azienda di Siviglia», ha affermato il presidente della Federazione Nazionale di Prodotto Suini di Confagricoltura,relativamente alla clamorosa vicenda che mette paura ai consumatori.«In Italia la carne è controllata dalle autorità competenti che garantiscono un altissimo livello di sicurezza alimentare e salubrità - afferma, componente di Giunta confederale e imprenditrice nel comparto suinicolo - In merito alla vicenda, rassicuriamo pertanto i consumatori e li invitiamo a prediligere, laddove possibile, i prodotti di origine italiana (indicata in etichetta)».