Attentato a Lione, arrestato un sospetto. La polizia aveva diffuso una sua foto

La polizia ha fermato un sospetto nell'inchiesta sull'attentato di venerdì nel centro di Lione in cui erano rimaste ferite 11 persone. Lo ha reso noto il governo.



Le forze dell'ordine avevano diffuso via Twitter una foto del sospetto ricercato per il pacco bomba a Lione. Nello scatto si vedevas l'individuo, tra i 30 e i 35 anni secondo gli inquirenti, con la bicicletta, il volto coperto e gli occhiali scuri. L'uomo indossava un maglione nero e dei bermuda chiari.

