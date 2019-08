Due uomini hanno compiuto il raid a Villeurbanne (Lione) questo pomeriggio, uno armato di coltello, l'altro di uno spiedo da cucina: lo si apprende da fonti della prefettura. Uno dei due aggressori è stato arrestato, l'altro è ricercato. Fonti della polizia confermano la morte di una persona di 19 anni appena, e il ferimento di altre 9, tre delle quali in modo molto grave.

Sono intervenuti i pompieri e i poliziotti del Raid, mentre diverse linee della metro sono state bloccate.

Il sindaco di Lione, l'ex ministro dell'Interno Gerard Collomb, sottolinea che le vittime dell'attacco di Villleurbanne sono state colpite in maniera indiscriminata. «Al momento non conosciamo le motivazioni dell'aggressore - ha detto arrivando sul posto, citato da Le Progres - è sicuro che non si tratta di una rissa, perchè è qualcuno che ha attaccato indiscriminatamente persone che aspettavano l'autobus».



Intanto, la procura nazionale antiterrorismo (PNat) francese monitora la situazione dopo l'aggressione di Villeurbanne, ma al momento non ha ancora preso in carico il dossier, seguito dalla procura di Lione. Lo scrive lo Figaro, spiegando che non sono ancora chiare le motivazioni dell'uomo arrestato, che ha ucciso un ragazzo di 19 anni e ferito altre nove persone, tre delle quali in modo grave. I media parlano di due aggressori, uno armato di coltello e l'altro di uno spiedo da cucina. Uno è stato arrestato mentre l'altro è ancora ricercato, ha riferito la procura del Rodano.

Sul posto sono accorsi gli uomini dei reparti speciali.