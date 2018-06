Usa la lingua dei segni per tranquillizzare un cieco-sordo durante il volo, 15enne dislessica diventa un eroe

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tanto diversi eppure tanto simili. Tim Cook e Clara Daly, 64 anni lui, 15 lei, si sono conosciuti su un volo Alaska Airlines partito da Boston e diretto a Portland, in modo del tutto casuale, ma sono riusciti a condividere qualcosa di molto profondo.Tim è sordo e cieco, mentre Clara è dislessica e per un anno ha preso lezioni per la lingua dei segni americana. Durante il volo il personale dell'aereo non riusciva a comunicare con lui per tranquillizzarlo, così hanno chiesto aiuto ai passeggeri e Clara non ci ha pensato un attimo: ha spiegato all'uomo quello che stava accadendo e ha comunicato con lui per tutto il volo. I due sono rimasti vicini tutto il tempo, lei gli teneva la mano e faceva in modo che lui si sentisse a suo agio.La scena non è passata inosservata e tra i passeggeri una di loro ha scattato una foto spiegando quello che era successo, facendo diventare la storia virale: «Non credo di aver mai visto così tante persone prendersi cura tutte insieme di un altro essere umano», ha commentato. Tim ha definito Clara un angelo, la 15enne è capitata su quel volo per caso, dopo che il diretto per Los Angeles che avrebbe dovuto prendere era stato cancellato.