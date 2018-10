Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è diventata laa più famosa del mondo dopo averDue anni fa mise al mondo il suo terzogenito, in Spagna, dove vive insieme a tutta la sua famiglia, e oggi ha voluto spiegare come sia stata possibile una gravidanza in età così avanzata.Secondo quanto racconta al Mirror, la donna medico, già mamma di due figli di 29 e 10 anni, aveva fatto ricorso all'inseminazione assistita mentendo ai medici sulla sua età. Lina ammette di aver detto di avere 50 anni e non 62, così è stata avviata la procedura che alla fine l'ha portata ad essere mamma ad un'età decisamente insolita.Il ginecologo avrebbe scoperto la vera età della paziente proprio dai giornali. La donna ha confessato di aver provato a trovare un padre per 10 anni, prima di decidere di ricorrere all'inseminazione artificiale, ma non è riuscita a incontrare l'uomo giusto. Il suo desiderio di essere ancora mamma però era tale che è arrivata anche a mentire. Oggi la sua bambina ha due anni ed è perfettamente sana, mentre Lina, nonostante l'età, ha ammesso di essere rinata con l'arrivo del suo ultimo bebè.