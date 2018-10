Lime sfida Uber: guerra a colpi di biciclette e scooter elettrici

Amazon, la rivoluzione con l'intelligenza artificiale: «Ma deve essere etica»

la start-up di biciclette e monopattini elettrici da tre miliardi di dollari, potrebbe presto sfidareper diventare leader nel mercato degli scooter elettrici. Una guerra che, partendo da San Francisco, potrebbe arrivare in tutto il mondo. Lime così punta al mercato britannico e sceglie come base del suo business la città innovativa di, assumendo un responsabile operativo e fino a 20 membri dello staff.Un portavoce di Lime ha dichiarato: «Non possiamo né confermare né smentire che Lime presto lancerà le e-bike a Milton Keynes». Secondo il Sunday Telegraph l'azienda di San Francisco si concentrerà per il momento sui cosiddetti servizi di e-bike, piuttosto che sugli scooter.il gigante dei taxi, ha pianificato di spostare l'attenzione dalle auto alle biciclette elettriche e agli scooter ad agosto. L'azienda opera attualmente sotto il nome di Jump, una startup di e-bike acquistata ad aprile per un valore di 200 milioni di dollari. Tra gli altri concorrenti figurano imprese comeche hanno entrambe lanciato servizi di e-bike e scooter in diverse città europee. Lime attualmente opera in tutto il Nord America, oltre che in diversi paesi europei.Per gli scooter elettrici attualmente vige un difficile contesto normativo in, in quanto esistono leggi che vietano i veicoli a propulsione meccanica.