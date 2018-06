Stuprata da tre uomini armati, rompe il silenzio, li denuncia e li manda in carcere

La perdita di un figlio è il dolore più grande per un genitore, masi sente in parte responsabile per la morte del piccolo, ucciso brutalmente a cinque anni dal suo fidanzato. Non ha capito che al suo fianco c'era l'orco che avrebbe assassinato il suo bambino. E ora rischia di essere espulsa dalil Paese in cui vive da 12 anni.I fatti risalgono al novembre 2016, quando la donna - ucraina 31enne - era legata sentimentalmente a39 anni. L'uomo è stato condannato all'ergastolo per aver picchiato a morte il bambino in un parco a Catford, nel sud-est di. L'unica colpa di Alex è stata quella di aver perso una scarpa.Un'aggressione così violenta da aver indotto a pensare inizialmente a una rissa tra due adulti. I testimoni hanno raccontato di aver visto solo dopo il bambino, quando era troppo tardi., ignara dell'indole del compagno, ha rivelato di non aver avuto neanche il tempo di piangere perché da allora è iniziata la sua battaglia per restare nel Paese. Alla donna rimangono solo quattro settimane prima che l’espulsione diventi effettiva e non sono servite le cinquemila sterline di risarcimento per la morte del figlio.«La situazione –– è davvero stressante e non capisco perché devo aspettare fino all’ultimo minuto. Mi restano solo quattro settimane e vivo ore di forte ansia, inoltre a causa di questo non ho avuto il tempo di piangere adeguatamente. Alex è sepolto qui, quindi ho bisogno di rimanere vicina a lui».