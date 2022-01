Lilibet Diana, il primo compleanno cade durante il Giubileo di platino della Regina Elisabetta

La piccola Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, l'ultima arrivata tra i pronipoti della Regina Elisabetta, festeggerà il suo primo compleanno il prossimo 4 giugno nel pieno delle celebrazioni per il Giubileo di platino della bisnonna, che festeggia 70 anni di regno. Lillibet, la secondogenita di Harry e Meghan, è anche la prima dei pronipoti della Regoina a non essere nata nel Regno Unito, dato che è venuta alla luce il 4 giugno 2021 al Santa Barbara Cottage Hospital in California.

Come sottolineano i media britannici, tra cui mylondon, la bimba pur avendo preso il nome della monarca, non ha ancora incontrato né lei né gli altri parenti reali, complice la situazione non semplice tra Harry, Meghan e il resto della famiglia reale, ma anche le restrizioni anti Covid. Nel giorno del suo compleanno gli eventi del Giubileo prevedono l'Epsom Derby e il Platinum party at the Palace, che vedrà un concerto pieno zeppo di star, trasmesso in diretta da Buckingham Palace. Insomma, per la piccola nobil-bimba non sarà un compleanno banale.

