Tre persone sono morte in unaavvenuta nel centro di, in Belgio. Si tratta di duee un passante.Il killer, secondo quanto riportano i media belgi, aveva preso in ostaggio una donna ma è stato 'neutralizzato'. Testimoni riferiscono che l'uomo urlava «Allah Akbar».L'uomo che ha aperto il fuoco era stato fermato per un controllo di routine davanti al liceo Léonie de Waha. Questa la prima ricostruzione dei fatti fornita dal quotidiano belga 'Le Soir'. Avvicinato da due agenti, sarebbe riuscito a disarmare uno dei due e ad aprire il fuoco. Successivamente ha preso in ostaggio la donna delle pulizie, che si trovava all'ingresso dell'edificio, e sarebbe rimasto chiuso con lei nella hall del liceo prima di essere neutralizzato dalle forze dell'ordine. La donna è sana e salva.Secondo le prime ricostruzioni dei media online, il killer di Liegi ha aperto il fuoco contro due poliziotti verso le 10.30 di questa mattina, vicino ad uno dei Café del centro. Non è chiaro se fosse armato o se avesse sottratto la pistola ad uno dei due poliziotti che lo avevano fermato per un controllo. Dopo aver ucciso i due agenti, l'uomo si è poi diretto verso la scuola vicina, Léonie de Waha, entrando nel perimetro e prendendo in ostaggio una donna delle pulizie che lavora lì e che si trovava all'ingresso dell'edificio. Il killer è stato poi ucciso dagli agenti accorsi immediatamente sul posto. La donna non ha riportato ferite, e gli alunni della scuola sono ancora confinati nelle aule.