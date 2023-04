Pubblica un video di 20 secondi su TikTok durante una riunione di lavoro e viene licenziata: l'errore dell'audio in sottofondo

di Redazione web

Licenziata per un post da 20 secondi su TikTok. Una ragazza di 24 anni ha perso il lavoro per una leggerezza commessa durante la registrazione del video che l'azienda della quale era dipendente ha reputato imperdonabile.

L'autrice di questo aneddoto che ha attirato l'attenzione di milioni di utenti, si chiama Michelle Serna e ha 24 anni. Questa giovane donna della California ha spiegato a Insider.com che fino ad agosto è stata product leader per un'azienda tecnologica del Regno Unito. «Sono stata licenziata dal mio lavoro IT remoto, con uno stipendio annuo a sei cifre, perché ho pubblicato una clip TikTok su Internet», ha detto l'ex dipendente attraverso un post sul suo account @brokeasshorsegirl.

Il video su TikTok

Michelle ha spiegato che l'episodio in questione si è verificato il 1° agosto. Quel giorno, alle 4:30 del mattino, la donna era in una riunione di lavoro virtuale - causa il fuso orario - con i suoi colleghi quando ha deciso di alzarsi dalla scrivania con l'idea di prepararsi un caffè. Una volta accesa la macchinetta del caffè, però, ha dimenticato di inserire la tazza e il liqido ha cominciato a gocciolare sul tavolo, sporcando velocemente tutto. Un episodio che Michelle aveva pensato potesse essere divertente da pubblicare su TikTok, quindi ha girato un breve video e lo ha condiviso senza rifletterci troppo. Un grosso errore: in sottofondo al video, infatti, era possibile ascoltare un discorso del product manager dell'azienda: «I miei colleghi stavano facendo una discussione che non aveva assolutamente niente a che fare con me. Così me ne sono andata, ho registrato la clip di 20 secondi e l'ho condivisa. Quando ho caricato il video, non mi ero accorto che la riunione di lavoro era in sottofondo . E non ci ho pensato fino al giorno dopo», ha detto.

Il licenziamento

Il giorno dopo è stata contatta dalle Risorse Umane, che le hanno comunicato il licenziamento per "grave negligenza": aveva registrato un video poi pubblicato sui social in orario di lavoro, e per di più aveva reso pubblica una conversazione riservata senza il consenso dei partecipanti. Inoltre, aveva "infranto la fiducia" che l'azienda aveva in lei: «I miei colleghi - ha detto Michelle - non stavano parlando di nulla di super confidenziale. Onestamente, si sentono appena in sottofondo, ma sfortunatamente l'hanno considerato un motivo valido per licenziarmi e mi hanno licenziata. È stata una svista, lo accetto al cento per cento. Mi hanno buttato fuori, non posso fare niente».

