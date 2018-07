Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chissà se la notizia avrebbe sorpreso Umberto Eco. In un ateneo danese sono stati scoperti dei volumi antichi avvelenati. Erano custoditi nella biblioteca dell'università. Nel celebre romanzo Il Nome della Rosa, poi divenuto un avvincente film con Sean Connery nei panni del frate Guglielmo da Baskerville, accadeva la stessa cosa.Era l'arsenico ad uccidere i monaci che cercavano di appagare la loro curiosità intellettuale, leggende volumi del passato. Motivo che portò il frate inglese ad indagare sulle morti sospette, frutto, si credeva, della malvagità del demonio. Alle credenze medievale, si oppose l'arguzia del personaggio inventato da Umberto Eco, che trovò le pagine dei manoscritti, imbevute di arsenico.Quelli ritrovati nell'università danese risalenti ad un'epoca compresa tra il XVI e XVII secolo, avevano le copertine, ricoperte dal potente veleno. Un ritrovamento casuale, frutto di una ricerca dei curatori della biblioteca, che stavano verificando se le copertine fossero state realizzate riciclando frammenti di pergamena. Gli antichi tomi, analizzati ai raggi X, una prassi comune per archeologi e storici dell'arte, hanno confermato le ipotesi degli studiosi, rivelando un particolare insolito: una patina verdastra che ricopriva le pergamene originarie. Un'ulteriore analisi di laboratorio, ha mostrato che quella vernice verdastra, era in realtà una miscela di arsenico e rame. Dietro alla scoperta in verità, non c'è nulla di diabolico come nel romanzo Il nome della Rosa, bensì una pratica in voga nei secoli scorsi, (altamente tossica) a cui si ricorreva per proteggere i volumi da insetti e formazione di microorganismi. Il pigmento, noto come “verde di Parigi”, in epoca Vittoriana, veniva molto usato per dipingere quadri, ma anche pareti domestiche e vestiti provocando non poche morte, perché si credeva che solo l'ingestione provocasse decessi.