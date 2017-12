Libia, esplosione all'oleodotto: "È stato un commando di terroristi". Il prezzo del greggio vola

Martedì 26 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'esplosione in Cirenaica. È stato un commando di uomini armati a causare l'esplosione dell'oleodotto libico che porta al terminale di Al Sider (Sidra), in Cirenaica. Secondo fonti militari libiche, riporta il sito della Reuters, i terroristi sono arrivati sul posto a bordo di due vetture e hanno minato l'impianto con gli esplosivi. Non ci sono ancora rivendicazioni.Le immagini riprese a distanza mostrano una enorme colonna di fumo nero. Si calcola che l'export petrolifero libico si ridurrà nell'immediato di 90.000 barili al giorno.