Libia, Conte: «Cessate fuoco resta l'obiettivo primario. Preoccupati per l'escalation»

In Libia «entrambi i contendenti hanno sinora ignorato la proposta di UNSMIL per un cessate il fuoco umanitario temporaneo nelle aree a sud di Tripoli interessate agli scontri, che resta però un obiettivo prioritario». Lo ha ribadito il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera.



«Gli ultimi sviluppi in Libia ed in particolare l'escalation militare sono motivo di forte preoccupazione per l'Italia, così come lo sono e devono esserlo anche per tutta l'Europa e per l'intera Comunità internazionale». Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'informativa alla Camera sulla Libia. «Le evoluzioni in Libia non ci devono far deflettere dalla ricerca di una soluzione politica, l'unica davvero sostenibile», dice Conte.



«Urge dunque lavorare innanzitutto in direzione di un cessate-il-fuoco e di un'immediata interruzione della spirale di contrapposizione militare, preservando l'integrità di Tripoli e la distensione sul resto del territorio», sottolinea. E ancora: «In questi mesi sono stato, e sono in questi stessi giorni ed ore tuttora in contatto diretto, con i due principali attori libici, il Presidente Serraj e il Generale Haftar (con quest'ultimo nelle scorse ore ho avuto un contatto attraverso un suo emissario), così come con gli altri protagonisti del panorama politico interno». © RIPRODUZIONE RISERVATA