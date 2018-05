Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lieto fine. È stato, il figlio dell', da oltre due settimane detenuto incon l'accusa di avere investito amentre era bici una donna causandole la frattura del bacino. Il giovane si era subito fermato a prestare soccorso, ma era stato portato in carcere e richiuso nella caserma di Ikegami. Ora ad annunciare la sua liberazione è il padre con un post su Facebook.«Dopo giorni di durissimo lavoro - scrive - posso solo dire che adesso Piero è stato liberato. Appena possibile darò notizie più precise e approfondite. Grazie a tutti voi. Il vostro amore e la vostra solidarietà mi hanno dato la forza e hanno mosso qualcosa di potente e risolutivo». L'uomo, infatti, dal giorno dell'arresto, non ha smesso di chiedere aiuto lanciando appelli attraverso i social e i giornali per chiedere un intervento del Governo italiano. Il figlio rischiava una condanna a a cinque anni per lesioni.Il giovane, amante dei viaggi, sarebbe dovuto rientrare dal Giappone lo scorso 10 maggio. L'incidente era avvenuto il 2 maggio scorso. L'ambasciata dell'Italia in Giappone è intervenuta e sta seguendo il caso fin dal primo giorno. L'ambasciatore ha incontrato il ragazzo che è stato detenuto per 14 giorni.