Forte esplosione in un impianto chimico a Leverkusen. «Chiudete le finestre, pericolo estremo»

Esplosione a Leverkusen, nel distretto di Bürrig, in Germania. Un impianto chimico ha preso fuoco e un'enorme nuvola di fumo ha avvolto il cielo. L'Ufficio federale per la protezione civile e l'assistenza in caso di catastrofe (BBK) ha avvertito il pubblico di chiudere le finestre e di rimanere all'interno, poiché aumentano i timori di fuoriuscita di gas pericolosi. «Chiudete porte e finestre, entrate negli edifici, chiamate il 112 solo se avete informazioni sugli eventi», il messaggio arrivato dalle app ai cittadini.

#BREAKING: Emergency services responding to large explosion at chemical plant in Leverkusen, Germanypic.twitter.com/4cILPlciQ8 — I.E.N. (@BreakingIEN) July 27, 2021

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 10:49

