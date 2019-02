Sofia, 3 anni, malata di leucemia: rischia di morire, raccolta di fondi online

di Alessia Strinati

Ha appenaSofia è una bambina affetta da, una malattia tumorale del sangue a progressione molto rapida. Da quando è arrivata la terribile diagnosi per la famiglia Zelensky, di origine ucraina, è scattata la lotta contro il tempo per trovare una terapia efficace che possa tenere in vita la loro bambina.Per questo motivo due amici dei genitori hanno avviato una raccolta di fondi online con i cui soldi Sofia potrà pagare le sue cure in Israele alla clinica Dana Children's Hospital. La coppia di amici è residente in Italia e ha chiesto al web: «Chiediamo assistenza finanziaria per coprire le spese mediche dell'ospedale Dana Children's Hospital di Tel Aviv dove ora Sofia è sotto il secondo mese di cura di chemioterapia. Qualsiasi importo aiuterà a salvare Sofia. La famiglia crede in noi, ci aggiorna sempre sui costi e conti ricevuti delle spese sostenute. Invieremo personalmente con bonifico i soldi raccolti su questa pagina dal nostro conto ai genitori di Sofia e vi faremo avere prova del bonifico».La leucemia che ha colpito Sofia è una malattia che avanza con molta rapidità. Per ora l'unica salvezza è nella chemioterapia, ma le cure devono essere molto aggressive e veloci per battere sul tempo la malattia stessa.