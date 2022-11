La letterina di Natale presentata in Power Point indossando giacca e cravatta: il video su TikTok è virale

di Redazione web

La lista dei regali desiderati per Natale? Meglio farla in modo professionale, in PowerPoint, ha pensato il 13enne Cooper, che si è vestito con giacca e cravatta per illustrarla ai suoi genitori. La mamma del business boy, Shelley Jackson ha detto di essersi sentita in soggezione davanti a quel ragazzino con l'aria da manager in carriera che illustrava l'importanza dei regali per Natale.

La lista professionale

Nella lista ci sono le Ram per il suo computer da gaming che costano 120 dollari, racconta Cooper alla mamma con tanto di link da condividere, ed ancora un mouse pad, una card con ricarica per la piattaforma di videogame. E la lista si conclude con il prezzo totale, circa 120 dollari tasse escluse, non senza un consiglio su come affrontare la spesa. «60 dollari li pagate voi e gli altri 60 Babbo Natale».

