my parents were in a long distance relationship for a few years after my dad moved to the u.s but they kept in touch through all these letters.. do you hear me crying pic.twitter.com/hBuxFCSKjv — macy!! (@sumacy) 9 agosto 2018

After my Mum died we found letters, tied in a bow from my Dad from when he worked away in London in the 60’s. My crying sisters and I held hands, opened one and the whole thing was about how much he missed shagging her, apparently a bit of a goer. Didn’t read the rest. — Morven (@MorvMW) 12 agosto 2018

Sta facendo il giro del web ildi un gruppo diche hanno trovato e aperto leche il padre e la madre defunta si scambiavano negli anni Sessanta. Intenzionate a sentire i genitori più vicini, le hanno lette aspettandosi parole e dichiarazioni d'amore. Quello che hanno trovato tra le righe, tuttavia, è stato ben altro, come riporta il Mirror. «Dopo che mia madre è morta, abbiamo trovato delle lettere, inviate da mio padre quando lavorava a Londra negliIo e le mie sorelle in lacrime ci siamo prese per mano e abbiamo deciso di aprirne una. Scriveva di quanto gli mancava fare sesso con lei. Non sono riuscita a leggere il resto», è il tweet di Morven, una delle sorelle. Il tweet ha ricevuto migliaia di like.Subito dopo, hanno rimpianto di aver invaso la loro privacy e di aver pensato di poter in questo modo superare il dolore e il lutto. Anche un'altra delle donne ha condiviso la storia su: «I miei genitori sono stati in una relazione a distanza per alcuni anni, ma si sono tenuti in contatto con tutte queste lettere... Sapevamo già che erano innamorati, ma scoprire i dettagli dei loroè stato scioccante».