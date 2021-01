Lettera "inedita" di Charles Dickens in vendita a diecimila sterline. L'esperto dello scrittore accusa: «È un falso»

Un canale di shopping televisivo sta offrendo in vendita quella che sostiene essere una lettera firmata da Charles Dickens, al prezzo di quasi diecimila sterline. Ma il principale esperto dello scrittore britannico, il dottor Leon Litvack, ha detto al Telegraph come la lettera venduta da Ideal World TV sia «chiaramente un falso» e «la calligrafia e lo stile di prosa non corrispondano assolutamente a Dickens». Il dott. Litvack è un esperto analista delle lettere, dei manoscritti e della grafia di Dickens ed è il principale editore del The Charles Dickens Letters Project.

Ideal World TV ha tuttavia affermato che la lettera è stata verificata da un altro esperto definito «rispettato», con il sito web del canale che la descrive come una «Lettera completa di due pagine firmata personalmente da Charles Dickens». L'articolo ha un prezzo di 9.898 sterline, a cui vanno aggiunte 7,99 sterline di spese di spedizione e imballaggio. «Questo articolo è stato firmato di persona e a mano e la sua autenticità è garantita al 100%».

Sebbene non sia facile da leggere, sembra che la lettera sia datata 8 giugno 1868, il che significa che è stata scritta molto tempo dopo che Dickens scrisse capolavori come Oliver Twist e A Christmas Carol. La lettera è indirizzata a "WH Wills", probabilmente il suo amico intimo e subeditore William Henry Wills, e viene inviata da un hotel, riferendosi al Gad's Hill Place, la casa di campagna di Dickens vicino a Rochester, nel Kent.

IL TESTO DELLA LETTERA

«Caro Wills, sarò a Gads Hill domenica prossima e sarò libero di vederti, poiché oltre ai miei soliti affari d'ufficio ho una serie di conti da regolare», si legge nella lettera che poi aggiunge che una recente visita a una chiesa «mi ha fatto molto bene nel corpo e nella mente» prima di concludere con «Distinti saluti Charles Dickens».

L'ESPERTO: «NON È AUTENTICA»

Ma il dottor Litvack, che legge studi vittoriani alla Queen's University di Belfast e che ha curato mostre di Dickens presso importanti istituzioni, è sicuro che la lettera non sia autentica. Parlando al Telegraph, ha notato che quando Dickens scriveva al suo subeditore durante questo periodo, scriveva sempre «My Dear Wills» e che «La firma chiaramente non è di Dickens».

RITIRATA IN ATTESA DI INDAGINI

Dopo essere stata contattata dal Telegraph, Ideal World TV ha dichiarato che ritirerà la quotazione mentre svolgerà ulteriori indagini, ma ha aggiunto di non avere motivo di dubitare dell'autenticità della lettera. Il venditore ha scelto di ritirarla come atto dovuto rispetto alle preoccupazioni espresse dell'esperto della letteratura di Dickens. Litvack ha accolto con favore la notizia, dicendo: «Sono molto interessato ai falsi delle lettere di Dickens. Di tanto in tanto, ricevo lettere che trovo nelle case d'asta o lettere che mi vengono inviate, chiaramente non autentiche».

