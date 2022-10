«La Regina Letizia di Spagna sta male»: la malattia dolorosa e debilitante di cui soffre

Negli ultimi tempi, in molti l'avevano vista parecchio dolorante. Durante le ultime uscite ufficiali, con i vari impegni istituzionali, alcune smorfie di dolore della regina Letizia di Spagna non erano passate inosservate. Ed ora, è arrivata anche la conferma ufficiale da parte della famiglia reale spagnola: la sovrana, moglie di re Felipe VI, soffre di una malattia particolarmente dolorosa e debilitante.

Meghan Markle, i problemi mentali e l'intervento salvifico di Harry

Regina Letizia, la malattia dolorosa e debilitante

Si tratta del neuroma di Morton, una fibrosi perinervosa, causata dall'aumento di volume del tessuto circostante i nervi delle dita del piede. Tra le possibili cause, l'aumento della pressione o un danno ai nervi, spesso per via dell'uso prolungato di scarpe strette con tacco alto o con un eccessivo carico di lavoro oppure un movimento sbagliato durante l'attività sportiva. Il risultato, anche se non troppo visibile dall'esterno, è che chi ne soffre può provare sintomi vari. Quelli più blandi sono simili alla presenza di un sassolino nella scarpa, ad un formicolìo o ad un bruciore. In alcuni casi, però, il dolore può essere molto più intenso e riguardare tutta la parte anteriore del piede, lungo tutte le terminazioni nervose. Lo riporta anche 20minutos.es.

Il caso della regina Letizia

A seconda della gravità della patologia, è possibile studiare alcuni trattamenti. Ovviamente, i medici raccomandano di non utilizzare scarpe strette e con il tacco alto, proprio del tipo di quelle utilizzate dalla regina Letizia. Che però, finora, non ha mai rinunciato alla scelta di stile, forse anche per non sembrare troppo bassa rispetto al marito nelle uscite ufficiali (il re Felipe VI è alto 1 metro e 97 centimetri, lei non supera il metro e 70). Il rimedio adottato probabilmente dalla sovrana spagnola è quello di utilizzare plantari e cuscinetti per stabilizzare i piedi e rendere la postura più morbida. Nei casi più gravi, però, è necessario iniettare degli steroidi nell'area in cui è presente il dolore, mentre in casi estremi è necessario ricorrere ad interventi chirurgici.

Totti, l'investigatore ingaggiato da Ilary: «Così ho incastrato Francesco: mi ha pagato 75mila euro per pedinarlo» https://t.co/wGlfJHYhf9 — Leggo (@leggoit) October 13, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Ottobre 2022, 20:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA