«Lesbiche, baciatevi», poi le botte: 4 minorenni nei guai per l'aggressione omofoba a due ragazze

Sui media di tutto il mondo erano state diffuse le immagini choc dei loro visi insanguinati, a bordo di un autobus urbano di Londra: i quattro presunti aggressori, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, dovranno comparire di fronte a un giudice minorile dellaper rispondere di un reato configurato dagli investigatori come un crimine d'odio aggravato.L'aggressione era avvenuta la sera del 30 maggio nella zona di Camden Town, molto frequentata da turisti e giovani stranieri che vivono nella capitale del Regno Unito. I quattro avevano chiesto alle vittime di baciarsi: al loro rifiuto erano partite le prese in giro, seguite dalle offese e dalle percosse. Diversi episodi analoghi sono stati denunciati da gay o lesbiche nelle ultime settimane, a Londra come in altre città britanniche.