My God.. this Leicester City helicopter crash scene is horrific. pic.twitter.com/Gb7EJwlDB8 — Piers Morgan (@piersmorgan) 27 ottobre 2018

Sabato 27 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'deldel, squadra di calcio inglese, si è schiantato al suolo nei pressi del King Power Stadium, al termine della partita di stasera. Il giornalista di Sky Sports News Rob Dorsett ha detto che l'elicottero è decollato dal campo, come succede dopo ogni partita, per poi perdere il controllo e schiantarsi nel parcheggio a poche centinaia di metri di distanza.L'elicottero del proprietario delsi è schiantato al suolo nei pressi deldopo il match di Premier League fra le Foxes ed il West Ham.I soccorsi sono giunti immediatamente sul luogo dell'incidente, al momento non è ancora chiaro chi fosse a bordo dell'elicottero ma si temono vittime: il proprietario della squadra è solito lasciare lo stadio in elicottero dopo la partita. La zona è stata è stata chiusa, mentre lo stadio è stato evacuato.Vichai Srivaddhanaprabha​