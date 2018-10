Leicester, i calciatori disperati dopo lo schianto dell'elicottero: Schmeichel piange, Jamie Vardy prega

Kasper Schmeichel, il portiere del Leicester, è stato visto in lacrime, mentre Jamie Vardy ha invece twittato una serie di manine giunte in preghiera.

🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 — Jamie Vardy (@vardy7) 27 ottobre 2018

Sabato 27 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:22

Le mani in preghiera sono state twittate anche da Harry Maguire, difensore del Leicester, Ndidi, Zabaleta e Mendy del City. Anche il Nottingham Forest ha voluto far sentire la sua vicinanza: "I nostri pensieri sono tutti per il Leicester". Stesso discorso per West Ham, Manchester City e tante altre. Tutti vicini alle Foxes, tutti vogliono sapere qualcosa.