Sorprende il suo fidanzato nudo sopra sua figlia di 12 anni, mamma lo accoltella e chiede aiuto

Suspect and Victim from AMBER ALERT pic.twitter.com/noJBfyoVX2 — Tulsa Police (@TulsaPolice) 15 maggio 2018

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:03

Hail figlio dila sorella maggiore dila sorellina minore di soli 7 anni. Un gesto folle quello di Taheerah Ahmad, una mamma 38enne di Tulsa, nello Stato dell'Oklahoma, che non è diventato una tragedia solo grazie alla prontezza del bambino di 9 anni che è riuscito aDopo che la donna ha fatto irruzione nella stanza dei tre figli prima di fuggire, il bimbo è stato in grado di sciogliersi dal nastro adesivo con cui la mamma lo aveva legato e ha subito soccorso la sorella aiutandola ad uscire dalla casa che era stata data alle fiamme dalla donna. Come riporta la stampa locale , a quel punto i ragazzi hanno allertato i vicini che hanno chiamato la polizia. Gli agenti si sono messi subito sulle tracce della donna, ma ancora non si hanno sue notizie se non che stia con la figlia minore di appena 7 anni.Sono momenti di tensione questi, anche perché sembra che la donna sia instabile e abbia dei problemi psichiatrici legati anche all'abuso di droghe. «Mia madre mi ha messo del nastro adesivo attorno alle mani e i calzini in bocca, poi ha iniziato a pugnalare mia sorella», ha raccontato il bambino che se l'è cavata solo con un grande spavento. La ragazza di 11 anni è stata subito soccorsa e portata in ospedale dove i medici non sono stati in grado di dire il numero esatto di coltellate, tante ne ha ricevute. Ora è fuori pericolo anche se ancora sotto choc. Si teme adesso per l'incolumità della sorella più piccola.