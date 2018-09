Mondiali 2018, i tifosi inglesi distruggono il negozio Ikea dopo la vittoria contro la Svezia

Una specie di riscaldamento, in attesa dei verigià preannunciati in occasione della sfida di campionato: sono state diffuse, sul web, le immagini di unatra hooligans dele del, due club inglesi di Championship.La temibile tifoseria londinese, infatti, si è data appuntamento con i rivali in unsituato in una zona disabitata. Le due fazioni si erano accordate anche sulle metodologie dello scontro: nessun tipo di arma, solo combattimenti a mani nude. E addirittura una vigilare sulla sfida, durata circa tre minuti.Il bizzarro scontro ci ha messo poco a destare la curiosità e i commenti del web. In molti, infatti, hanno ironizzato così: «Questa sarebbe una rissa? Ho visto di peggio in un asilo nido...». C'è anche chi, però, sostiene che si tratti di un falso: «Quelli non sono i tifosi del Millwall».