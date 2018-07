Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una storia incredibile con sfortunato protagonista unche ha subito un'di secondo grado aper colpa delle. A denunciare l'accaduto è la mamma con un post su Facebook dove ha pubblicato le foto dei piedi del figlio spiegando l'accaduto.Sherry Foster, da New York, ha raccontato come il piccolo indossasse delle scarpe da ginnastica in una giornata di pioggia a scuola. «Quando si sono bagnate, hanno rilasciato una sostanza chimica che ha bruciato il fondo dei suoi piedi», ha detto a Metro.co.uk . «Peyton non si è nemmeno lamentato con la sua insegnante. Ha aspettato fino al giorno successivo finché non è tornato a casa per dircelo».La donna, sposata e con nove figli, ha detto che suo figlio indossava il marchio Skechers "Skech Rayz" e che la famiglia non aveva mai avuto problemi con quel tipo di scarpa. «La Sketch Rayz, ha un interruttore di accensione e spegnimento», ha spiegato la signora Foster. «I venditori si raccomando di non bagnarle e di saltare le pozzanghere. Ma i bambini le adorano per via delle luci fantastiche, ma è necessario fare attenzione».Peyton nei giorni successivi non riusciva a camminare, a nuotare o a correre. Il pediatra l'ha mandato da uno specialista del piede che gli ha prescritto una crema antibiotica per tre settimane.L'azienda ha prontamente risposto alla donna. «I prodotti di calzature Skechers sono rigorosamente testati per la sicurezza», si legge nel comunicato. «Skechers è un marchio di famiglia, ha venduto milioni di paia di calzature per bambini in tutto il mondo e non ha mai registrato un incidente di ustioni chimiche. Nonostante ciò, il post di Facebook della signora Foster è stato portato alla nostra attenzione, l'abbiamo immediatamente contattata, chiesto informazioni su suo figlio e le abbiamo chiesto di inviarci le scarpe in modo da poter determinare se queste hanno contribuito alle ferite».