Le fa una proposta orrenda, lei si rifiuta e lui la violenta per 9 ore consecutive

Le chiede di fare sesso a tre con una bambina, ma lei si rifiuta e la punisce stuprandola per 5 ore. Una storia orrenda quella di Christina Evans Argent, una 47enne costretta a subire la violenza sessuale del 55enne George Cummings, un uomo che aveva conosciuto in un sito di incontri.I due erano usciti insieme, George aveva poi chiesto a Christina di bere una cosa in casa ma nel bicchiere le ha messo una droga che ha fatto perdere il controllo alla donna. «Mi ha mandato un messaggio dicendo che gli piaceva la mia foto del profilo e abbiamo iniziato a parlare. Mi ha detto che la gente gli diceva che assomigliava molto a Gordon Ramsay. Poi ha chiesto il mio indirizzo e ha detto che voleva incontrarsi. Ha detto che aveva appena venduto il suo appartamento e voleva festeggiare», così la vittima ha raccontato l'incontro con il suo aguzzino.Come riporta il Mirror , i due si sono visti nell'appartamento di Christina. Lui aveva una bottiglia di vino rosso, intuendo le sue intenzioni la donna racconta di avergli detto che non sarebbe accaduto nulla, ma ha accettato di bere un bicchiere di vino insieme, nel frattempo lui le avrebbe confessato di voler fare sesso con una bimba di 10 anni ma lei non è stata più in grado di reagire: «l'ultima cosa che ricordo è che cercavo di alzare la testa senza riuscirci», ha precisato. A quel punto l'uomo avrebbe abusato di lei per nove ore, facendole cose terribili.I fatti risalgono all'ottobre del 2016, ma in questi giorni l'uomo è stato condannato per violenze sessuali. Non sarebbe stata però la prima volta: nel 1992 fu già incriminato per abusi nei confronti di un'altra ragazza. Anche 20 anni fa l'uomo drogò la sua vittima per poter poi violentarla senza che opponesse resistenza. Ovviamente Christina non sapeva e non sospettava nulla del passato del suo aguzzino, ma oggi ha deciso di raccontare la sua storia per allertare tutte le donne sugli incontri online e per dire loro di non mettersi mai in situazioni di pericolo.