«Lavoro da 2 mesi nell'azienda dove la mia compagna sta da 5 anni. Quando le ho detto quanto guadagno si è infuriata»

Un ragazzo di 27 anni decide di non dire alla sua compagna quanto guadagna, ma non perché se ne vergogni: lavorano nella stessa azienda e lei è pagata davvero molto, molto meno anche se è lì da più tempo. Quando però lei scopre la verità si arrabbia. Tanto.

Un nuovo lavoro

Questa coppia inglese convive e divide le spese, ma lui non è stato sincero sul suo stipendio. L'uomo, 27 anni, ha recentemente ottenuto un nuovo lavoro ma non ha voluto dire alla fidanzata qual è la cifra mensile che gli arriva sul conto corrente. Lei lo ha scoperto, si è sentita ingannata ed è rimasta arrabbiata per diverso tempo. Il ragazzo ha raccontato, anonimamente, la vicenda su Reddit, scatenando i commenti - per lo più furiosi - dei lettori.

IL 27enne ha spiegato che sei mesi fa ha perso il lavoro in una società di software. Fortunatamente, aveva abbastanza soldi per mantenersi mentre cercava un nuovo ruolo. Sulla piattaforma ha aggiunto: «Ho continuato a dividere i conti con la mia ragazza. Abbiamo sempre diviso le cose 50-50 poiché lavoriamo in campi simili e guadagniamo più o meno lo stesso stipendio». In due mesi, il 27enne ha trovato un impiego nella stessa azienda della compagna. «Faccio lo stesso lavoro che fa lei ma in un team diverso. La mia ragazza lavora lì da cinque anni e recentemente ha ottenuto una promozione. All'inizio era davvero emozionata e lo ero anch'io».

Lei guadagna meno: può chiedere di più?

È qui che si insinua il problema: «Lavorare per la stessa azienda è stata un'esperienza davvero positiva per il nostro rapporto tranne che in un ambito: il denaro», continua a raccontare lui, che guadagna, da quel momento, 12mila sterline in più all'anno rispetto a lei. La fidanzata, però, pensava che i loro stipendi fossero uguali. «Mi è diventato chiaro negli ultimi due mesi, ogni volta che parliamo di budget e finanze, che lei dà per scontato che stiamo guadagnando la stessa cifra», con amarezza, dunque, ha deciso di dirle la verità. «Era molto arrabbiata che non gliel'avessi detto prima perché ritiene che sia ingiusto che continuiamo a dividere i conti 50/50 se guadagno molto più di lei.

Il racconto su Reddit ha suscitato diverse reazioni; molti utenti si sono schierati prettamente dalla parte della donna, ritenendo che lui sia stato meschino. «Fai esattamente lo stesso lavoro, sapevi di essere pagato più di lei e non ti sei mai preso la briga di dirle che può chiedere di più?», insiste un utente. «Direi che il problema maggiore non è la divisione delle finanze», commenta un altro. Interviene poi un'altra persona, che scrive: «Stai impedendo alla tua ragazza di difendere se stessa quando lei, che ha il lavoro da più tempo e ha anche ottenuto una promozione rispetto a te, guadagna molto meno di te».

