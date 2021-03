Il lavoro dei sogni: alloggio pagato, 8mila euro di stipendio e 30 casse di vino al mese

Il lavoro dei sogni esiste? Se siete amanti del vino, assolutamente sì. Le condizioni sono strepitose: stipendio mensile da 10mila dollari (oltre 8mila euro), alloggio pagato in un posto da sogno e una fornitura gratuita di 30 casse di vino, una al giorno.

Leggi anche > Ragni in fuga dall'alluvione, a milioni invadono le case: orrore in Australia

L'offerta di lavoro arriva da un'azienda vinicola statunitense, Murphy-Goode, che ha sede a Healdsburg, in California, e che sta cercando un nuovo impiegato a cui offrire un contratto irresistibile. L'alloggio pagato sarà in una zona vinicola e l'azienda ha lanciato così l'offerta di lavoro: «Stai cercando di cambiare lavoro e vorresti inseguire la tua passione? Abbiamo l'impiego dei tuoi sogni!». Questo il link per inoltrare la candidatura.

L'incarico sarà un'occasione anche per affinare la conoscenze sul vino e sulla sua produzione. I requisiti richiesti sono i seguenti: avere almeno 21 anni, essere residenti legalmente negli Stati Uniti, avere un permesso di lavoro e, ovviamente, essere grandi amanti del vino. Il contratto di lavoro partirà a inizio settembre ma la data-limite per fare domanda è il 30 giugno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA