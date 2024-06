Lavoro, la Gen Z soffre di "telefonofobia": «Perché chiamare se può essere scritto in una mail?»

di Hylia Rossi

Sempre con lo smartphone in mano, ma quando si tratta di rispondere a una chiamata... non se ne parla. Il petto dei giovani, in particolare appartenenti alla Gen Z e in minor misura tra i Millennial, viene stretto in una morsa non appena appare un numero sullo schermo. Di cliccare sulla cornetta verde non se ne parla e mentre il cellulare continua a squillare (in realtà è silenzioso da anni, ma il concetto rimane) già si cominciano a inventare scuse più o meno plausibili da addurre (naturalmente tramite messaggio o mail) sul perché non si era disponibili a parlare in quel momento.

Secondo il Wall Street Journal, però, sul luogo di lavoro molti manager e capi più anziani non sono soddisfatti degli attuali e moderni mezzi di comunicazione, tra Zoom, Slacks, Team, Telegram e Whatsapp, e vogliono riportare in auge le telefonate, anche solo come un'occasione di alzare gli occhi da uno schermo.

Telefonofobia: la paura delle telefonate

«Amo la tecnologia - dice Bill Cox, 51 anni, vice presidente del reparto di marketing aziendale di Lyra Health -, ma crea un peso cognitivo quando si posano gli occhi su uno schermo che ospita 32 riquadri e fai continuamente click tra l'uno, l'altro e una chat.

L'ansia di ricevere una chiamata è tanto diffusa e concreta per i più giovani da avere una vera e propria denominazione: la telefonofobia. Per evitare di dover rispondere c'è persino chi lascia il proprio smartphone in modalità "non disturbare" per tutta la giornata, mentre i social sono pieni di meme e riflessioni che sottolineano il concetto tramite il classico "Questo si poteva comunicare con un'email". L'ansia si trasforma in terrore, poi, se la chiamata è inaspettata.

I Gen Z e i Millennial che proprio non possono rifiutarsi di rispondere devono ricorrere a metodi decisamente originali per evocare tutta la propria calma e pazienza e affrontare lo spaventoso mostro al di là della "cornetta" (termine che, sorprendentemente, molti giovani non riconoscono nemmeno). Riley Young, per esempio, è una 26enne che per darsi una scarica di adrenalina e fiducia prima di una telefonata ascolta sempre una canzone di Nicki Minaj. Parlare con i suoi colleghi non è affatto un problema, ma «se non vedo le loro espressioni facciali ho paura di dire la cosa sbagliata o capire male senza accorgermene». Dunque, la preferenza ricade ancora una volta sui servizi di messaggistica istantanea e le mail.

La preferenza di tanti dirigenti, invece, rimane legata alla telefonata, come ha confermato Scott Eastin, di 56 anni. Negli ultimi tempi ha notato la tendenza di potenziali nuovi dipendenti a non rispondere se vengono chiamati per un'opportunità di lavoro e si trova costretto a utilizzare app varie ed eventuali per comunicare tramite messaggi, sia testuali che vocali. Però, chi risponde al cellulare è più probabile che ottenga il lavoro: «Preferisco un candidato meno competente ma che parla al telefono».

La situazione è talmente tragica che in alcuni casi si ricorre a una figura professionale che possa gestire e "guarire" la telefonofobia, come Mary Jane Copps, conosciuta come "La donna del telefono", che offre i propri servizi a patto di pagare una tariffa giornaliera di 3mila dollari per una sessione con i dipendenti e 195 dollari l'ora per una sessione individuale.

