«Lavoro in azienda e sono incinta al settimo mese, ma mi hanno tolto il parcheggio vicino all'ufficio: guardate quanto devo camminare»

di Redazione Web

Lavorare e portare avanti una gravidanza non è semplice e l'azienda dovrebbe fare il possibile per rendere il percorso privo di ostacoli per i propri dipendenti e assicurare il loro benessere, oltre che la loro produttività. Oltre a importanti questioni quali il congedo di maternità e la possibilità di avere permessi e giorni liberi per eventuali visite mediche, alcuni dettagli apparentemente superficiali potrebbero invece fare la differenza, come la possibilità di parcheggiare la propria auto il più possibile vicina all'ufficio.

Tammy è incinta di sei mesi e mezzo e dopo aver ricevuto, tempo prima, l'approvazione per un parcheggio che le permettesse di fare pochi passi per entrare al lavoro, si è ritrovata il permesso revocato dalle risorse umane. Ora, con il pancione, è costretta a fare un lungo tragitto per raggiungere l'ufficio e ha documentato la sua situazione in un video pubblicato sui social: «Amo combattere per i diritti delle donne nel 2024!»

La situazione di Tammy

«Ecco un esempio reale di com'è la vita di una donna che lavora in un'azienda negli Usa.

Eppure, non è sempre stato così. Infatti, spiega Tammy, fino a poche settimane fa le risorse umane dell'azienda avevano approvato la sua richiesta per poter lasciare la macchina al parcheggio per i visitatori, che è molto più vicino alla sua scrivania. Tuttavia - continua la donna - hanno poi deciso di comunicare al mio capo, nemmeno a me direttamente, che non avrei più potuto parcheggiare di fronte all'edificio, nonostante io sia incinta.

Tammy ha risposto con una mail affatto delicata in cui c'era una lista di tutte le diverse ragioni per cui l'azienda dovrebbe riservare alcuni posti macchina specificamente per le donne incinte, dato che già ci sono quelli per i motocicli e per l'impiegato del mese. Poi, mostra i posti liberi del parcheggio visitatori. La situazione è ancor più paradossale se si considera che l'azienda di Tammy sta cercando di implementare una serie di misure a favore della diversità, dell'equità e dell'inclusione.

La risposta delle risorse umane è stata negativa e le è stato detto che non è possibile riservare due posti auto alle donne incinte perché non c'è lo spazio disponibile. «E lavoro per una compagnia che è composta al 90% da uomini - aggiunge Tammy -. Suppongo che queste misure rimarranno un PowerPoint anziché essere davvero implementate sul posto di lavoro».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 15:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA