La figlia muore suicida, il tenero video del papà che non si arrende per un (ottimo) motivo: «Lavoro 55 ore a settimana, ma sono felice»

Sua figlia si è tolta la vita, così come suo genero. Lui e la moglie non ci hanno pensato un attimo ad adottare la nipotina, che è diventata a tutti gli effetti una figlia. Nonostante la vita non abbia smesso di servirgli avversità, Levi Hermann assicura di essere felice, anche di essere costretto a lavorare 55 ore alla settimana. Il motivo della sua felicità è presto detto, e ha commosso i social grazie a un video diventato virale.

La ragione per non mollare

In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, il papà si riprende mentre è in auto e dice: «Lavoro 55 ore a settimana e quando torno a casa non mi delude mai. Il mio angioletto è lì che mi aspetta prima ancora che io entri in garage e voglio mostrarlo a tutti voi». Poi la fotocamera si gira sul garage, e ad attenderlo c'è la bambina che lo aspetta con entusiasmo e un grande sorriso. Il motivo della sua gioia è evidente: «Lo vedete ragazzi? Questo è il motivo per cui non mi arrendo», confessa emozionato, aggiungendo ancora: «Non posso arrendermi perché ho persone che mi vogliono bene e si prendono cura di me. Guarda questo. Questo è ciò che trovo ogni giorno a casa», confessa.

Il video virale

Il video ha fatto il giro del mondo, con più di 10 milioni di visualizzazioni, più di 685.000 "Mi piace" e commenti di ogni tipo, la maggior parte dei quali da parte di utenti entusiasti di vedere le bellissime immagini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 11:59

