Conosce un uomo su un'app di incontri, poi sparisce: 23enne trovata morta. «È stata drogata»

Incontra un uomo su un'app d'incontri, poi sparisce finché non viene ritrovata morta. Lauren Smith-Fields, una ragazza americana di 23 anni, è stata uccisa da un cocktail letale di droghe. Il suo caso però era stato archiviato come «incidente». Adesso, dopo le proteste di familiari e amici, che hanno manifestato per le strade chiedendo giustizia per Lauren, la polizia è tornata a scavare sull'accaduto. L'ipotesi è che possa trattarsi di omicidio.

Drogata e uccisa dopo l'appuntamento

Il medico legale che ha effettuato l'autopsia ha dichiarato il decesso per «intossicazione acuta», dovuta a un mix letale di fentanil (un potente narcotico), prometazina, idrossizina e alcol. Adesso verà aperta un'indagine penale. Il padre della vittima ha dovuto pagare per ottenere una seconda autopsia sul corpo: «Non abbiamo dubbi che mia figlia non fosse una tossicodipendente», ha dichiarato l'uomo.

Woman, 23, found dead after Bumble date as family threaten to sue policehttps://t.co/oXVySfW4h1 pic.twitter.com/cgyZ4BDEBf — The Mirror (@DailyMirror) January 26, 2022

Lauren è stata trovata senza vita nel suo appartamento lo scorso 12 dicembre. La sera prima aveva incontrato un uomo conosciuto su Bumble, un'app di dating molto in voga negli Stati Uniti. Interrogato dalla polizia, l'uomo è apparso molto scosso per l'accaduto. Secondo la famiglia della vittima, sarebbe implicato. Attualmente il caso è ancora aperto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 19:57

