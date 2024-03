Laura Fiorito uccisa in Belize a colpi di pistola mentre mangia un gelato: «Prima la stretta di mano, poi l'esecuzione davanti alla famiglia»

di Redazione Web

Prima la stretta di mano, poi il colpo di pistola che le toglie la vita. Laura Fiorito, una mamma di 44 anni originaria di Siracusa, è stata uccisa martedì 12 marzo in un agguato mentre si trovava in Belize con la famiglia. Il killer, un americano-haitiano ripreso in video dalle telecamere di sicurezza, ha improvvisamente aperto il fuoco uccidendo la donna e una bambina di 8 anni di origini messicane che si trovava poco distante. I figli di Laura Fiorito, Tristan (7 anni) e Sarah (11) sono sopravvissuti all’attacco, anche se il più piccolo ha subito gravi danni alla gamba. Scampato alla morte anche il marito, nonostante fosse anche lui un obiettivo del killer.

Il movente ancora da chiarire

Non sono ancora chiari i motivi dell'aggressione omicida. In seguito alle indagini della polizia si è scoperto che Robert Joseph (l'assassino) è il proprietario della casa dove la famiglia di Laura Fiorito alloggiava in quei giorni. Nell'interrogatorio l'uomo ha affermato che Salvatore Lopes (marito della vittima) e la sua famiglia hanno tentato di avvelenare i suoi figli.

«Stiamo ancora cercando di mettere insieme i pezzi – ha detto Il commissario di polizia Chester Williams -. Abbiamo raccolto diverse dichiarazioni e abbiamo ottenuto alcune riprese video che aiutano molto l’indagine. Pertanto, l’imputato è stato immediatamente arrestato dalla polizia e anche l’arma utilizzata è stata sequestrata dalla polizia».

Intanto è stata aperta una pagina Gofundme per finanziare le cure dei figli di Laura, attualmente ricoverati, e il rimpatrio della salma della donna in Italia.

La disperazione del marito

«Vivrà nei nostri cuori per sempre. Era il meglio che un uomo potesse desiderare e la migliore mamma del mondo», ha scritto sui social il marito Salvatore pubblicando una serie di foto di momenti felici della famiglia.

