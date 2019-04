Il latte umano in vendita anche per gli adulti: «Ha benefici indiscutibili»

Facebook, WhatsApp e Instagram di nuovo attivi: cosa è successo nelle tre ore di down

Ultimo aggiornamento: 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilpotrebbe essere prestonon solo per i neonati, ma. I motivi dietro questa idea, apparentemente bizzarra e incredibile, sono diversi.Se la Nestlè è oggi l'azienda leader nel campo delin polvere per i neonati, alcune aziende farmaceutiche stanno investendo non poco per realizzare lo stesso prodotto, ma consumabile dagli. L'idea, infatti, è quella di sintetizzare uno zucchero, l', il terzo ingrediente più presente nel, dopo il lattosio e i grassi. L'oligosaccaride del(HMO) non viene infatti metabolizzato durante la digestione e per questo motivo potrebbe costituire un grande beneficio se consumato dagli adulti. A spiegarlo è l'Independent Se nei neonati l'rafforza lo sviluppo del cervello e del sistema immunitario, oltre ad aiutare a contrastare possibili infezioni, ci sarebbero grandi vantaggi anche per gli adulti. L'oligosaccaride, infatti, raggiunge inalterato direttamente il colon, dove va ad alimentare i batteri benefici. Anche se la comunità scientifica è piuttosto scettica al riguardo, i ricercatori della casa farmaceutica Abbott continuano i loro studi, con tanto di sperimentazione animale, per la produzione di HMO. Negli adulti, infatti, l'oligosaccaride potrebbe contrastare la sindrome dell'intestino irritabile, diversi tipi di allergie e anche l'invecchiamento cerebrale. Secondo gli esperti, se i primi studi daranno i risultati sperati, si potrebbe venire a creare un mercato da un miliardo di dollari (quasi 900mila euro) all'anno.