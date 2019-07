Troppo caldo, mamma inventa il ghiacciolo al latte materno per il suo bambino

Talmente buoni e invitanti, che le sorelle maggiori di Willow, Poppy di quattro anni e Autumn di nove anni, erano curiose di provare anche i ghiaccioli.

per dribblare l'afa. Unaha escogitato un modo innovativo per mantenere fresco il suo bambino durante l'ondata di caldo , trasformando il l. Leanne, una madre di tre figli di, nel West Yorkshire, ha dichiarato di aver lottato per incoraggiare il suo bambino di 11 mesi Willow Abbiss a bere il suo latte materno espresso . "Ho pensato forse di metterli in un lecca lecca e ho comprato degli stampi", ha detto il 37enne. La storia è raccontata dall' Independent "Tutto questo è accaduto quando è arrivata l'estate con temperature torride, quindi ha funzionato brillantemente." Leanne ha spiegato che era preoccupata che i ghiaccioli del latte materno si sciogliessero troppo rapidamente.