Pezzi di plastica nelle bottiglie di latte: Carrefour ritira diversi lotti

Ikea pubblica la ricetta delle polpettine: istruzioni simili al montaggio dei mobili

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Maggio 2020, 13:33

Diversi lotti dsono stati ritirati dal commercio dopo le segnalazioni degli utenti che avrebbero trovato pezzi di plastica all'interno delle bottiglie. Le segnalazioni sono scattate in Francia.Nello specifico si tratta dei seguenti prodotti:Latte proveniente dalla campagna della Francia centrale semi-scremato UHT sterilizzato, in bottiglia da 1L, marchio Carrefour Codice a barre della bottiglia da 1L: 3.560.071.013.455 Codice a barre della confezione da sei bottiglie: 3.560.071.013.479 Timbro sanitario : FR 23-013-003 CE Da consumarsi preferibilmente entro il 29 agosto 2020 Numero lotto: 20 092 ZYLatte di montagna semi-scremato sterilizzato UHT, in bottiglia da 1L, marchio Carrefour Codice a barre per bottiglia da 1L: 3.270 190 204 374 Codice a barre per confezione da sei bottiglie: 3.270 190.430.049 Timbro sanitario: FR 23-013 -003 CE Da consumarsi preferibilmente entro: 29 agosto 2020 e 30 agosto 2020 Numero lotto: 20 092 ZY e 20 093 ZYIl consiglio è di riportare subito i cartoni nel punto vendita in cui si è acquistato il prodotto per essere risarciti. Per ora non è dato sapere se il richiamo è stato fatto anche in Italia.