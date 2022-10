«Il lato b è troppo in vista, non va bene così»: il racconto choc di una tiktoker rimproverata dal datore di lavoro

di Redazione web

Giselle Tnanh, operatrice sanitaria, ha raccontato su TikTok di essere stata rimproverata dal capo per avere indossato un abbigliamento «non appropriato» durante il turno di lavoro. Ma la tiktoker non ci sta e denuncia l'accaduto sui social, mostrando la sua uniforme e chiedendo un parere sincero ai follower.

Caro bollette, il trucco della tiktoker: «Ho scoperto un modo per pagare 50 euro in meno al mese»

La tiktoker che scrive al tuo fidanzato per vedere se ti tradisce: «Ecco quanto si guadagna»

Phoebe, il cane tiktoker balla 'Happy' sulle zampe posteriori: non sbaglia un passo

Il video TikTok

Leggins neri e maglioncino crop top, niente trasperenze o sottili velature. Questo indossava Giselle Tnanh, quando il capo l'ha richiamata per aver indossato un completo non adeguato all'ambiente professionale.

Il motivo? «Il tuo sedere è ben in vista, non va bene così», queste le parole del capo che ha criticato la ragazza nel suo ufficio.

Giselle nel video ha affermato di aver indossato quei leggins anche altre volte e che mai prima d'ora si era sentita dire che non andavano bene. Nel video, che ha superato le 1.900 visualizzazioni, la tiktoker ha aggiunto: «I leggings sono ammessi nel mio lavoro, ma oggi mi è stato chiesto di cambiarli».

La maggior parte dei follower hanno commentato il post difendendo la ragazza dopo aver preso visione dell'abbigliamento indossato. Molte donne sono intervenute dicendo che la stessa cosa era successa a loro: «Questo è successo anche a me nel mio lavoro e il mio manager ha affermato che io e la mia collega abbiamo ricevuto 'attenzione' dagli uomini».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA