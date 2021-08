Gran Bretagna, il latino anche nelle scuole pubbliche secondarie. «Non deve essere privilegio delle élite»

In Gran Bretagna il latino sarà insegnato anche nelle scuole pubbliche. L'iniziativa è parte di un piano del Ministero dell'Istruzione che ha l'obiettivo di rendere la lingua meno «elitaria» e offrire l'accesso ai suoi «benefici» anche agli studenti degli istituti statali.

Il nuovo programma di studi, che offrirà a migliaia di studenti della scuola pubblica britannica l'insegnamento del latino, renderà la lingua meno «elitaria», ha spiegato il ministro Gavin Williamson, garantendo quindi che non sia riservata solo a «pochi privilegiati». Attualmente, il latino è insegnato in appena il 2,7% delle scuole secondarie pubbliche, rispetto al 9% di quelle private.

Per sostenere l'iniziativa, denominata 'Latin Excellence Programme', il ministero ha stanziato un fondo di 4 milioni di sterline che sarà inizialmente integrato - riporta il Guardian - in 40 scuole come parte di un programma pilota di quattro anni per ragazzi dagli 11 ai 16 anni a partire da settembre 2022.

Secondo un sondaggio del British Council, il latino viene insegnato nella terza fase chiave in meno del 3% delle scuole statali , rispetto al 49% delle scuole indipendenti.

Il segretario all'istruzione, Gavin Williamson , ha dichiarato: «Sappiamo che il latino ha la reputazione di materia elitaria riservata solo a pochi privilegiati. Ma l'argomento può portare tanti benefici ai giovani, quindi voglio porre fine a quel divario».

Ha aggiunto che non dovrebbe esserci "nessuna differenza in ciò che gli alunni imparano nelle scuole statali e nelle scuole indipendenti", aggiungendo: "Ecco perché ci concentriamo incessantemente sull'innalzamento degli standard scolastici e sul garantire che tutti gli alunni studino un curriculum ampio e ambizioso".

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Agosto 2021, 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA