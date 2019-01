Getta una lastra di cemento sulla testa di un clochard e lo uccide, le immagini choc

Mercoledì 23 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vede unin strada e torna indietro perLe terrificanti immagini della morte di Andrew O'Connell, 54 anni, sono state riprese dalle telecamere di sicurezza e mostrano un delitto a sangue freddo e immotivato che ha scioccato tutto la città di Brighton nel Regno Unito. Il senzatetto stava dormendo sul ciglio di una strada quando un giovane si è avvicinato a lui.Inizialmente l'uomo ha ignorato il clochard e ha proseguito per la sua strada, poi però è tornato indietro con una pesante lastra di cemento in mano che ha lasciato cadere sopra la testa dell'uomo a terra. Pochi secondi, una calma spaventosa e il senzatetto è morto a causa del grave trauma cranico riportato. Il 33enne, come riporta la stampa locale , è stato identificato e arrestato, poi processato e condannato all'ergastolo.Il clochard è stato soccorso dopo molte ore, quando un passante si è accorto di quanto accaduto e ha chiamato un'ambulanza. Le sue condizioni però erano veramente disastrose ed è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Il suo assassino ha ammesso le sue colpe ma non è stato in grado di dare una spiegazione per il suo comportamento, o di motivare in alcun modo il suo terribile atto.