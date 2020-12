Lasciano morire di fame il figlio di due mesi, gravissimo anche il gemello: coppia arrestata per omicidio

Una coppia di genitori è sospettata dell'omicidio del figlio di appena 2 mesi. Michael Madry, 29 anni, e Lindsey Johnson, 31 anni, sono stati accusati di omicidio dopo che il neonato è strato trovato morto dentro la loro casa con il naso sporco di sangue.

La coppia della Carolina del Nord ha chiamato i soccorsi dicendo che il loro bambino aveva il sangue dal naso, i paramedici sono subito intervenuti, come riporta anche il Sun, ma per il piccolo non è stato possibile fare nulla. Poche ore dopo il gemellino è stato trovato svenuto in casa. Il bambino è stato portato in ospedale dove i medici hanno diagnosticato una grave malnutrizione, ma fortunatamente sono riusciti a salvargli la vita.

Le analisi sul corpo del fratellino morto hanno confermato che sarebbe stato ucciso dalla denutrizione e anche da una grave ipotermia. I genitori sono quindi stati arrestati perché accusati di negligenza e di omicidio. Entrambi i bambini alla nascita sono risultati positivi agli oppiacei, probabilmente per l'uso fatto di droghe dalla mamma in gravidanza.

