Lascia il lavoro per mangiare cibo su YouTube: «Il mio obiettivo consumare un pasto da 10 mila calorie»

Influencer mangia insetti velenosi per un video da postare in rete ma muore durante la diretta

Martedì 5 Novembre 2019, 13:35

da amministratrice. Charna Rowley, 22 anni, del Regno Unito, ha fatto un'importante scelta di vita, lasciando il suo lavoro sicuro persul noto social di video. Il suo scopo è mangiareordinando cibo da asporto di ogni tipo.La 22enne ordina porzioni familiari di cibo da asporto, dal cinese alla pizza, passando per hamburger e patatine. Nei suoi video la ragazza si riprende mentre mangia con gusto i sui piatti ipercalorici. Nel suo canale è arrivata ad avere 40.000 spettatori, con circa 5.000 abbonati. Anche se pesa oltre 96 chili non ha alcuna intenzione di smettere e per tutelare la sua salute si dedica a 4 sessioni settimanali di ginnastica.Charna, spera di essere la prima star del Mukbang nel Regno Unito. La Mukbang è una tendenza nata in Corea, dove ha avuto la massima diffusione, che consiste nel guardare in rete persone che mangiano abbondanti piatti di cibi ipercalorici. La 22enne spera di riuscire a fare di questa passione un business. Per ora afferma di essere riuscita a far fronte alle spese, anche grazie a qualche sponsor che le ha dato cibo gratuitamente per fare i suoi video, ma è disposta ad arrivare a spendere fino a 1000 sterline per incrementare il traffico nel suo canale sul web.Molti la criticano per quello che fa, soprattutto per i rischi di salute a cui si espone, ma a loro, come riporta anche il Daily Mail , risponde di avere la situazione sotto controllo, facendo esercizio e confessa di voler arrivare a cosumare 10 mila calorie a pasto.