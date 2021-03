Lascia il figlio di 5 mesi solo in casa a -4 gradi per andare a tingersi i capelli e il bimbo muore

Un bambino di 5 mesi è morto di ipotermia dopo essere stato lasciato solo in una casa a -4 gradi dalla madre. La donna era uscita per andare a tingersi i capelli e per non avere con sé il bambino lo ha lasciato in una casa gelida dove il piccolo non è riuscito a sopravvivere.

Leggi anche > Finto chirurgo estetico stordisce la sua paziente con una puntura e abusa di lei

La madre di 28 anni, identificata solo dal nome Yulia, che vive nella piccola città di Kamianka-Dniprovska, nel sud dell'Ucraina, quando è tornata a casa si è resa conto che il bambino non stava bene e ha chiamato l'ambulanza, come riporta anche il Sun. Quando i medici sono intervenuti per il bimbo non c'era più nulla da fare, se non riscontrare che in realtà era morto ore prima del loro arrivo.

La polizia ha poi scoperto che Yulia aveva lasciato il suo bambino e una figlia di due anni da soli nella loro casa non riscaldata mentre le temperature esterne erano scese a -4 ° C. La donna si trovava da una vicina di casa a farsi i capelli e non ha pensato a far stare al caldo i suoi figli. La 28enne ha detto di aver dato loro da mangiare e che sapeva avrebbe impiegato poco tempo, convinta che non sarebbe potuto succedere nulla di male. La donna ha anche aggiunto di aver messo le legna nella stufa prima di uscire.

Dalle indagini è emerso che la mamma e la sua amica abbiano bevuto molto, questo ha trattenuto la donna più del previsto fuori casa. Inoltre, dopo le perquisizioni è emerso che la famiglia viveva in estrema indigenza, senza un sistema di riscaldamento centralizzato e con condizioni igieniche pessime. Ora la donna è finita in carcere in attesa di processo e rischia una condanna fino a 15 anni di carcere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA