Uccisa e infilata in un barile: Larissa Beilby massacrata a 16 anni dal fidanzato

Cacciatrice americana uccide una giraffa nera e posta la foto: valanga di insulti sui social

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, 34 anni, è stato accusato dell'omicidio della giovane fidanzata, 16 anni. La ragazzina è statadal suo “ragazzo” prima di ucciderla e infilarla in un barile. Sikorsky è stato messo alle strette dopodalla polizia e una volta individuato è statonella suaper 28 ore perché aveva minacciato dia qualsiasisi fosse avvicinato a lui. Larissa abitava in un rifugio perdopo essere fuggita dal suo, e da poco aveva una relazione con Sikorsky, che ha il doppio dei suoi anni. I rapporti della polizia hanno affermato che Larissa e Sikorsky stavano insieme da poco e si stavano frequentando.ha riferito che l'avvocato di Sikorsky,, dichiara il suo cliente comee ha detto:“Le prove sosterranno senza dubbio un'altra morte”. Sikorsky ora si rifiuta dimauna donna ha detto di aver visto unuscire da un barile nella parte posteriore di un camion rubatoda Sikorsky. Gliritengono che unaquindi avrebbe potuto aiutarlo a nascondersi ma la donna testimone di aver visto il braccio ha dichiarato anche all'che Sikorsky la sera dell'accaduto oltre a puntarle il fucile contro le ha anche offerto dei soldi per farlo restare nella tenuta al riparo dalledella polizia.